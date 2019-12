Voorlopig geen heffingen: AEX herstelt

Om vijf voor drie stond de AEX 0,4% lager op 599,9 punten, na aan het begin van de middag onder 594 punten te zijn gedoken. De AMX daalde 0,6% naar 886,3 punten.

Ook elders in Europa trad een stevig herstel op. De Duitse DAX-index, de Franse CAC-40 en de Britse FTSE 100 verkleinden hun verliezen tot 0,1-0,5%. De indexfutures wezen op een licht hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Volgens de Wall Street Journal zijn de VS en China dichtbij een akkoord over uitstel van nieuwe importarieven. Deze stonden voor komende zondag gepland. Beleggers reageerden positief, omdat een escalatie van het handelsconflict hiermee wordt voorkomen.

Vanochtend noemde handelaar Chris Jongbloed van Saxobank de terugval van de beurzen alleen maar gezond. „De datum van 15 december waarop de VS nieuwe tarieven op Chinese producten invoert als de landen geen handelsakkoord bereiken, komt steeds dichterbij. Vanochtend vroeg was er nog een slecht cijfer over de autoverkopen in China. Bovendien staan de Britse verkiezingen voor de deur. Als Boris Johnson verliest, zorgt dat voor onzekerheid. Daarnaast houden de Fed en de ECB in de komende paar dagen hun monetaire vergadering.”

Jongbloed toont zich overigens niet negatief over aandelen. „Beleggers doen er voorlopig goed aan te blijven zitten. Mocht de AEX onder de steun van 592 punten sluiten, dan kan de index echter verder terug.”

In de AEX-index duikelde DSM 2,3%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. De bank toont zich minder positief over het potentieel van plantaardig voer voor gekweekte zalm dan het speciaalchemiebedrijf zelf.

Takeaway, dat in de overnamestrijd om Just Eat nog altijd de voorkeur geniet van de prooi zelf, verloor 2,3%. Het bod van rivaal Prosus ligt nu ruim 8% hoger.

Staalgigant ArcelorMittal leverde 1,5% in.

Chemicaliëndistributeur IMCD steeg 0,8%, dankzij een koersdoelverhoging van Deutsche Bank naar €85.

In de Midkap-index stond Wereldhave onderaan met een verlies van 5%. Het vastgoedbedrijf is op de verkooplijst gezet door de analisten van Goldman Sachs.

Staalproducent Aperam verloor 3%. Altice Europe leverde 1,2% in. Persbureau Bloomberg meldt dat het telecom- en kabelbedrijf met investeerders praat over de verkoop van zijn Portugese glasvezelnetwerk.

Het op de lokale markt genoteerde Stern won 8,2%. Het autobedrijf is onderdelen aan het verkopen.

