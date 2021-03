AEX houdt stand boven 690 punten

De AEX-index staat om tien over twaalf 0,8% hoger op 691 punten na bij de start een jaarpiek van 692,8 punten te hebben neergezet, tevens het hoogste niveau sinds medio 2000. In september 2000 werd nog het hoogste niveau ooit aangetikt op 703 punten. De Midkap-index krijgt er 1,3% bij op 1014,8 punten.

Elders in Europa is de stemming ook goed. De beurzen in Frankfurt en Parijs lopen tot 0,7% op. Londen wint 0,7% na een stijging van de Britse winkelverkopen in februari.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half drie vanmiddag, na de winsten van 0,1% tot 0,6% op donderdag.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) schrijft de positieve stemming van vandaag toe aan gunstige economische berichten. „Het cijfer gisteren over de WW-aanvragen in de VS viel mee, evenals de cijfers vanochtend over het Franse ondernemingsvertrouwen en de Duitse ifo-index. Bovendien is de renteangst afgenomen, nu de obligatierentes niet meer hard oplopen.”

Hoewel veel beursgraadmeters op of nabij records staan en de waarderingen historisch gezien hoog zijn in termen van koers-winstverhoudingen, is Van Leenders nog altijd vrij positief over aandelen. „Wij zijn daarbij overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse aandelen. Enerzijds vanwege de rotatie van groei- naar waardeaandelen en anderzijds omdat het inflatie- en renterisico vooral in de VS zit.”

Beleggers houden verder de situatie in het Suezkanaal in de gaten, waar een groot containerschip sinds dinsdag voor een blokkade zorgt. Het kanaal is een belangrijke route voor olie, aardgas en andere handelsgoederen. Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het gaat duren om het schip los te krijgen.

Staal in trek

In de AEX prijkt het cyclische staalconcern ArcelorMittal bovenaan met een plus van 3,1% vanwege het toegenomen optimisme over de economische opleving. Verlichtingsbedrijf Signify en de toeleverancier aan de chipsector ASMI winnen 2,9% respectievelijk 2,6%.

Betalingsverwerker Adyen is 2,3% in herstel. RD Shell voegt 1,7% toe aan het vorige slot met dank aan de opleving van de olieprijzen.

Medisch technologiebedrijf Philips dat donderdag nog in trek was na een goed ontvangen verkoop van de tak met huishoudelijke apparatuur levert 0,9% in. Ahold Delhaize zakt 0,3%. Vrachtwagenchauffeurs voeren actie bij distributiecentra van dochterbedrijf Albert Heijn.

Opleving Galapagos

Bij de middelgrote fondsen veert Galapagos op met een vooruitgang van 3,1%. Het biotechfonds moest donderdag nog flink terrein prijsgeven.

Branchegenoot Pharming doet het met een winst van 4,1% nog beter.

Eurocommercial Properties, met veel winkelvastgoed, zag zich in de afgelopen verslagperiode genoodzaakt huurders wat ademruimte te geven als gevolg van de coronacrisis en moest ook hogere provisies nemen voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Het bedrijf keert echter wel dividend uit en wordt door beleggers beloond met een koerswinst 4,1%.

Boskalis dat aan de slag gaat met het vlottrekken van het containerschip bij het Suezkanaal ziet de koers 1,2% aantrekken.

Beter Bed wint 1,8% bij de lokale fondsen na de melding van de beddenverkoper over de sterke gang van zaken bij de onlineverkopen.

