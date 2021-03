AEX knalt omhoog tot nabij het oude record

De AEX-index steeg vrijdag 1,7% naar 696,6 punten, het hoogste slot sinds medio 2000. Het record werd op 5 september 2000 neergezet met een niveau van 703,2 punten. De hoogste slotstand bereikte de beursgraadmeter een dag eerder met 701,6 punten.

Bekijk ook: Hoe kopzorgen op de beurs plaatsmaakten voor optimisme

De Midkap-index kreeg er vrijdag 1,4% bij op 1015,8 punten.

De overige Europese beurzen kleurden ook groen, maar zij konden het tempo van het Damrak niet bijbenen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 stegen respectievelijk 0,9%, 0,8% en 0,5%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,6% hoger en had de Nasdaq-index 0,5% gewonnen.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) schrijft de positieve stemming van vandaag toe aan gunstige economische berichten. „Het cijfer gisteren over de WW-aanvragen in de VS viel mee, evenals de cijfers vanochtend over het Franse ondernemingsvertrouwen en de Duitse ifo-index. Bovendien is de renteangst afgenomen, nu de obligatierentes niet meer hard oplopen.”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan voegt hieraan toe dat het met de vaccinaties de goede kans opgaat. „De Amerikaanse president Biden heeft een versnelling van het vaccinatieprogramma aangekondigd. In Europa gaat het weliswaar moeizamer, maar wacht een sterke verbetering in het tweede kwartaal.”

Hoewel veel beursgraadmeters op of nabij records staan en de waarderingen historisch gezien hoog zijn in termen van koers-winstverhoudingen, is Van Leenders nog altijd vrij positief over aandelen. „Wij zijn daarbij overwogen in Europese aandelen en onderwogen in Amerikaanse aandelen. Enerzijds vanwege de rotatie van groei- naar waardeaandelen en anderzijds omdat het inflatie- en renterisico vooral in de VS zit.”

Juvyns is ook positief gestemd over aandelen. De grootste risico’s ziet hij op het vlak van inflatie en het coronavirus. „Het is heel moeilijk in te schatten hoe sterk de inflatie in de komende paar kwartalen zal oplopen als gevolg van onder meer de opening van de economieën. Geruststellend is wel dat centrale banken al hebben aangegeven het stimuleringsbeleid niet meteen terug te zullen schroeven als de inflatie verder oploopt. Bij het virus blijft er onzekerheid, bijvoorbeeld of er nieuwe, besmettelijkere varianten opduiken.”

Staal in trek

In de AEX eindigde het cyclische staalconcern ArcelorMittal fier bovenaan met een plus van 8,7%, geholpen door het toegenomen optimisme over de economische opleving.

De toeleveranciers aan de chipsector ASML en ASMI wonnen 5,2% respectievelijk 4,6%.

RD Shell voegde 2,2% toe aan het vorige slot met dank aan de opleving van de olieprijzen met ongeveer 4%.

Ahold Delhaize kreeg er 0,7% bij. Vrachtwagenchauffeurs voeren actie bij distributiecentra van dochterbedrijf Albert Heijn.

Medisch technologiebedrijf Philips, dat donderdag nog in trek was na de verkoop van zijn tak met huishoudelijke apparatuur, leverde 0,6% in.

Vastgoed sterk

Midkapper Eurocommercial Properties schoot 6,1% omhoog. Het vastgoedfonds met de focus op winkels zag zich in de afgelopen verslagperiode genoodzaakt huurders wat ademruimte te geven als gevolg van de coronacrisis. De cijfers vielen wel beter uit dan verwacht en er wordt een dividenduitkering voorgesteld.

Biotechbedrijf Pharming pakte er 3,9% bij.

Branchegenoot Galapagos hield van de stevige openingswinst een bescheiden 0,8% over. Daarmee bleef het herstel beperkt na de terugval op donderdag in reactie op het bericht dat de topman taken overdraagt aan de financieel directeur.

Bekijk ook: Takenwisseling in de top creëert geen duidelijkheid bij Galapagos

Boskalis, dat aan de slag gaat met het vlottrekken van het containerschip bij het Suezkanaal, zag de koers 1,3% aantrekken.

Beter Bed won 1,6% bij de lokale fondsen nadat de slaapkamerspecialist melding maakte van een sterke groei van zijn onlineverkopen.

EFIC1, de spac van onder meer voormalige Commerzbank-topman Martin Blessing, verloor op zijn eerste handelsdag 2,6% ten opzichte van de introductieprijs van €10.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.