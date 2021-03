AEX op dreef met jaarpiek boven 690 punten

De AEX-index koerst rond kwart over negen 1,1% hoger bij een jaarpiek van 692,7 punten, tevens het hoogste niveau sinds medio 2000. In september 2000 werd nog het hoogste niveau ooit aangetikt op 703 punten. De Midkap-inde krijgt er 1% bij op 1011,9 punten.

Wall Street liet giseravond al een opgewekt beeld zien geholpen door een opsteker uit de Amerikaanse arbeidsmarkt die vertrouwen geeft over de herstelkracht van de economie in de VS. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen vrijdag stevig vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 1,6 procent hoger.

Beleggers houden de situatie in het Suezkanaal in de gaten, waar een groot containerschip sinds dinsdag voor een blokkade zorgt. Het kanaal is een belangrijke route voor olie, aardgas en andere handelsgoederen. Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het gaat duren om het schip los te krijgen. Sommige schepen kiezen al voor een tocht rond Afrika om het kanaal te vermijden. Ook grote containervervoerders als A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd overwegen hun schepen om te leiden via Kaap de Goede Hoop. Dat levert een vertraging van ongeveer een week op.

In de vrijwel gehaald groengekleurde AEX prijkt ArcelorMittal bovenaan met een plus van 2,1%. Techfondsen Adyen en Prosus vallen ook in de smaak met plussen van 1,8% respectievelijk 1,7%.

Signify kan ook op flinke kopersinteresse rekenen. Het verlichtingsbedrijf gaat 1,9% vooruit.

Financiële waarden ziten ook in de voorhoede. ING dikt 1,5% aan. Aegon kan 2,1% bijschrijven.

Philips dat donderdag nog in trek was na een goed ontvangen verkoop van de tak met huishoudelijke apparatuur levert 0,3% in. Ahold Delahaize zakt 0,2% weg in reactie op de actie van vrachtwagenchauffeurs bij distributiecentra van Albert Heijn.

Bij de middelgrote fondsen veert Galapagos flink op met een vooruitgang van 3,4%. Boskalis dat aan de slag gaat met het vlottrekken van het containerschip bij het Suezkanaal ziet de koers 3,5% aantrekken.

Beter Bed (+4%) ligt ook goed in de markt bij de lokale fondsen na de melding van de beddenverkoper over de sterke gang van zaken bij de onlineverkopen.