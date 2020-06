Duitse autobanen verdwijnen als sneeuw voor de zon

De Nederlandse industrie gaat de bezuinigingen bij Duitse autobouwers zeker voelen. Ⓒ ANP

Duitse autobouwers hebben hun wonden nog niet gelikt van het dieselschandaal of de coronacrisis zorgt alweer voor nieuw letsel. Waar BMW, Daimler-moeder Mercedes en Volkswagen in eerste instantie de pijn van Covid-19 nog redelijk leken te doorstaan, verdampen binnen een paar dagen tienduizenden banen in de grootste industrie van Duitsland.