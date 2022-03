Bonden: werkgever kan meer doen tegen pijn aan de pomp

Premium Carrière

Coronasceptische directeur verliest baan, maar krijgt ook tonnen mee

De coronapandemie verdeelde Nederland. Lang niet iedereen was overtuigd van het nut van de maatregelen om het virus te beteugelen, of was het daar überhaupt niet over eens. Een bestuurder van een groot rederijbedrijf geloofde helemaal niet in het virus en stuurde vanuit zijn bedrijfsaccount ook woes...