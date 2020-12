Ton de Klein Ⓒ Foto: Rias Immink

Werkgevers en vakbonden zijn op meerdere plekken verwikkeld in een gevecht over onregelmatigheidstoeslagen. Nu werken in de avond, het weekend en de nacht steeds meer voorkomt willen werkgevers af van de extra betaling, maar vakbonden zetten de hakken in het zand. „Er is een stille revolutie gaande.”