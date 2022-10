Makelaarsclub NVM haalt vaste opvolger oud-voorzitter Hoes binnen

Volgens de NVM is Brussel (1957) een bestuurder met ruime ervaring in brancheorganisaties in diverse sectoren. Brussel vervulde daarvoor managementposities in beursgenoteerde en familiebedrijven.

„De NVM is voor mij de toonaangevende branchevereniging van de beste makelaars en taxateurs van Nederland. De leden vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse vastgoedmarkt. Hun professionele deskundigheid en dienstverlening doen ertoe. Al bijna 125 jaar zet de NVM zich in voor de belangenbehartiging van makelaars en taxateurs én hun opdrachtgevers. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de NVM en haar leden”, zegt Brussel in een verklaring.

Kandidaat

De NVM zegt met Brussel een uitstekende kandidaat te hebben gevonden. „We staan als NVM voor grote uitdagingen om te voorzien in de brede vraag naar vastgoed voor woon- en werkruimte. Met het profiel en de ruime ervaring van Peter Brussel kunnen we verder bouwen aan het onderscheidend vermogen van de NVM. Het uitgangspunt daarbij is het coöperatieve ledenbelang en de samenwerking met onze stakeholders.”