'Wall Street opent met kleine uitslagen'

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde dat er veel vooruitgang wordt geboekt in de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Volgende maand gaan beide economische grootmachten overleg voeren in Washington over de slepende handelsoorlog.

De aandelen van Amerikaanse techbedrijven als Alphabet en Amazon kunnen in beweging komen na het nieuws dat het takenpakket van het Europese hoofd mededinging Margarethe Vestager uitgebreid is. Zij is nu nadrukkelijk verantwoordelijk voor digitale zaken. Vestager deelde inmiddels miljarden dollars uit aan boetes aan bedrijven uit de Silicon Valley en is die kringen inmiddels berucht.

Apple

Ford Motor kan op belangstelling rekenen nadat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van het autoconcern heeft verlaagd naar junkstatus. Moody's wijst daarbij op zwakke financiële prestaties bij Ford, dat bezig is met een omvangrijke en kostbare herstructurering om de winstgevendheid te verbeteren.

Beleggers kijken ook naar Apple, dat dinsdagavond nieuwe producten onthult. Naar verwachting gaat het in ieder geval om een reeks nieuwe iPhones. De techgigant maakt waarschijnlijk ook de lanceringsdatum van een nieuw entertainmentplatform bekend.

HD Supply

Het industriële bedrijf HD Supply krijgt klappen in de voorbeurshandel. Het concern rapporteerde een omzet over zijn tweede kwartaal die onder de marktverwachtingen uitkwam. Ook stelde HD Supply beleggers teleur met pessimistische prognoses voor het lopende kwartaal.

Op macro-economisch gebied zakte het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers naar het laagste niveau sinds maart. Na aanvang van de handel komen er ook cijfers over de vacatures in de VS, waaruit beleggers de stand van de arbeidsmarkt kunnen peilen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,1 procent hoger op 26.835,51 punten. De bredere S&P 500 noteerde vlak op 2978,43 punten terwijl schermenbeurs Nasdaq 0,2 procent daalde tot 8087,44 punten.