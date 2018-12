Google past logo weer aan

Het is niet voor het eerst dat de zoekgigant aanpassingen aan zijn logo doet. De laatste keer dat het bedrijf een wijziging doorvoerde in zijn bedrijfslogo was in 2013, toen het ook overstapte op een iets ander lettertype.

Google, dat al sinds 1997 actief is op het wereldwijde web, presenteerde het nieuwe beeldmerk in een filmpje op zijn blog.