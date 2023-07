Premium Het beste van De Telegraaf

Meer dan 200 lezersvragen bij Energiespreekuur Energietarieven vastzetten, zonnepanelen kopen? Experts leggen het uit

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Het energiespreekuur heeft deze week ruim 200 vragen van lezers beantwoord. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Is dit een goed moment om je energietarieven vast te zetten? Of kan je ze beter variabel houden in de hoop op verder dalende gas- en stroomprijzen? Ruim de helft van de vragenstellers bij het energiespreekuur van De Telegraaf wilde deze week weten wat nu slim is om te doen.