Graaf zu Ortenburg: ’Bezoek kastelen in Nederland in plaats van Frankrijk’

Het kasteel gezien vanuit de Engelse en barokke tuin. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf en Rob Schouten

„Veel Nederlanders gaan naar de Loire in Frankrijk om kastelen te bewonderen. Maar ze zouden eens in eigen land moeten rondkijken, er zijn zoveel prachtige kastelen.” Frans graaf zu Ortenburg spreekt met gezag want hij is zelf eigenaar van kasteel Middachten in De Steeg bij Arnhem. Dit historische buitenhuis met tuin is onderwerp van de vierde aflevering van onze zomerserie ’Leven in groen erfgoed.’