Rechter na bijna twee jaar arbeidsconflict: probeert u eens mediation

Door Klaartje Bax

Amsterdam - Ook na een slepend arbeidsconflict is het niet altijd makkelijk om een dienstverband te beëindigen. Hoewel een schoonmaakbedrijf en een medewerkster al anderhalf jaar gedoe hebben, vindt de rechtbank in Haarlem dat ze er best samen uit kunnen komen met mediation.