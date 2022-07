Premium Het beste van De Telegraaf

Column: fluitje van halve cent; het Nederlands, gecorrigeerd voor inflatie

2022 Is een heel bijzonder jaar. Ja, natuurlijk, omdat mijn FC Emmen terugkeerde naar de Eredivisie, omdat we weer een oorlog in Europa hebben en omdat de rentes spectaculair zijn gestegen. Allemaal bijzondere gebeurtenissen. Maar ik bedoel iets anders.