SNS wil persoonlijk contact met klant terug

In plaats van een callcenter met steeds wisselende medewerkers of keuzemenu’s hebben klanten straks toegang tot een vast en persoonlijk team in de dichtstbijzijnde SNS-winkel. Het gaat niet om een uitbreiding van het aantal vestigingen in het land, maar om een nieuwe manier van werken die ook geldt voor contact via bellen en chatten.

"Op dit moment wordt al de helft van de telefoontjes lokaal beantwoord. De reacties van klanten die dit reeds ervaren zijn ontzettend positief. Ons doel is dat eind dit jaar al onze winkels zijn aangesloten", legt SNS-directievoorzitter Ton Timmerman uit.

Voor de werkgelegenheid heeft de ingreep geen gevolgen. Mensen die nu op het callcenter werken, worden verhuisd naar lokale vestigingen. Daarbij gaan naar verwachting geen banen verloren. In totaal worden een kleine driehonderd medewerkers getraind voor de nieuwe manier van werken. Ook wordt slimme computertechnologie ingezet die ervoor zorgt dat klanten via telefoon en chat daadwerkelijk telkens met dezelfde medewerker contact houden.