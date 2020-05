’Illusie dat KLM zonder Air France beter af is’

„Het is een illusie dat KLM het zonder Air France beter zou doen”, schrijven de vakbonden in een open brief waar persbureau Reuters uit citeert. Ze reageren daarmee op woorden van Dario Fucci, de voorzitter van KLM’s ondernemingsraad. Die zei vorige week in De Telegraaf dat Air France en KLM ’andere huwelijkse voorwaarden’ moeten afspreken. „We willen samen brandstof inkopen en samen tickets verkopen, maar daarmee houdt het op.”

Die woorden zijn de Fransen in het verkeerde keelgat geschoten. De negen bonden, waaronder de belangrijke pilotenvakbond SNPL, herinneren de Nederlandse collega’s er fijntjes aan dat „toen Air France in 2004 instapte, KLM zo goed als bankroet was”. Sindsdien „is KLM explosief gegroeid doordat het volledig kon profiteren van de toegang tot de Franse markt”.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de steunmaatregelen voor Air France KLM. Die bestaan er tot nu toe uit dat de Fransen €7 miljard uittrekken om Air France overeind te houden in de coronastorm. De Nederlandse Staat op zijn beurt heeft €2 tot 4 miljard gereserveerd om KLM te ondersteunen.