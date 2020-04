Lijden op afstand

’Ik ben er elke dag mee bezig. Het werk op de ambassade is drastisch gewijzigd. Van het organiseren van seminars, bij voorbeeld een van minister Ferdinand Grapperhaus met onze minister van Justitie over samenwerking om de maffia te bestrijden naar aanleiding van de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum tot handelsbijeenkomsten, gaat het nu over hulp aan mijn landgenoten en met name studenten om hen te repatriëren en gezondheidsvoorlichting te geven.”

Minister Wopke Hoekstra van Financien

Zonder geldige reden is het bijna onmogelijk om nu met de auto vanuit Nederland allerlei grenzen te passeren om naar Italië te gaan. De ambassadeur: „Velen gebruiken de trein naar Brussel om van daaruit naar Rome te vliegen. Via Schiphol komen nog steeds Italiaanse toeristen uit de hele wereld binnen. Maar ook pikt KLM landgenoten in Saoedie-Arabië op en kunnen die tijdens een tussenlanding in Rome uitstappen. Zoiets vergt veel organisatie.” En vult hij glimlachend aan: „Goede samenwerking.”

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Praktisch gezien is de samenwerking tussen Nederland en Italië volgens Perugini prima. Aan de scherpe uitlatingen van minister Wopke Hoekstra over financiële hulp en zijn inmiddels gemaakte excuses wil de ambassadeur niet teveel woorden wijden. Ook de aangeboden 1 miljard euro hulp tegen corona neemt hij ter kennisgeving aan.

Perugini: „We kunnen moeilijk een recessie tackelen met een gift. Kijk maar wat de Spaanse minister Aranka González Laya van Buitenlandse Zaken daarover zegt. Italië vraagt zoals onze premier Giuseppe Conte opmerkte, niet aan Nederland om onze nationale schuld te betalen. We willen een sterke, onmiddellijke, rigoreuze, effectieve en gecoördineerd antwoord om op Europees niveau de crisis aan te pakken. We willen niet een nieuw economisch handboek schrijven hoe de economie geleid dient te worden. Het gaat niet alleen over Europese solidariteit maar over de gezamenlijke toekomst van de EU waarvan zowel Italië als Nederland tot dusverre zo groots van hebben geprofiteerd. Italië wil dit oplossen met eurobonds. Ons land wil de eigen schulden afbetalen. Dat hebben we altijd gedaan. Door eurobonds hoeven we minder rente te betalen omdat in zo’n geval heel Europa dit steunt. We krijgen tientallen mails van Nederlanders per dag met steun voor onze positie en afkeuring van het beleid zoals premier Mark Rutte voorstaat. Dinsdag vergaderen de ministers van Financiën weer. Ik heb goede hoop dat er een oplossing zal zijn.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte

Privé raakt de coronacrisis de diplomaat ook. Nadat zijn vader met de familie in 1978 terugkeerde uit Somalië werd hij bankdirecteur van Banco di Roma en later Uni Credit in Bergamo. Mijn drie broers en hun families wonen daar nog steeds. „Ik heb nauw contact met hen. Mijn broer Francesco die arts is, is herstellende van corona. Mijn broers Frederico die architect is en Paolo, een ontwerper, zijn ondernemers. Zij lijden enorme economische verliezen onder de lockdown maatregelen en vragen zich af hoe ze hun business ooit weer op de rails krijgen. Gelukkig zijn er voorzichtige tekenen dat het coronavirus langzaamaan onder controle komt en we allemaal weer terug kunnen naar het normale leven. We moeten niet de schouders laten hangen maar zullen deze crisis gezamenlijk overwinnen.”