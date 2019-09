'Topoverleg over digitale munt libra'

Londen - Libra, de digitale munt die door Facebook is ontwikkeld, is maandag het onderwerp van gesprek bij een bijeenkomst tussen medewerkers van het bedrijf en ambtenaren van 26 centrale banken, waaronder de Federal Reserve en de Bank of England. In Basel vindt de eerste grote ontmoeting plaats tussen de ontwikkelaars van de munt en beleidsmakers sinds Facebook zijn plannen voor de digitale munt lanceerde, aldus zakenkrant Financial Times.