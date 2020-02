AIS Airlines stopt met lijnvluchten vanaf Groningen

Volgens topman Arend van der Meer van AIS Airlines had de keuze om de routes op te heffen niets te maken met passagiersaantallen. De luchtvaartmaatschappij voerde sinds 4 maart vorig jaar vluchten uit tussen Groningen en Kopenhagen. Sinds 2 september vorig jaar werd Münster daaraan toegevoegd. Het toestel van AIS Airlines vloog vanaf Münster via Groningen naar Kopenhagen.

Van der Meer gaat nu kijken of de vaste kosten omlaag kunnen. "We willen de optie openhouden om de route in de toekomst weer op te pakken." De voorlopig laatste vlucht wordt uitgevoerd op 20 februari.

AIS Airlines is gevestigd op Lelystad Airport en heeft een vloot van acht BAe Jetstream 32. Naast Nederland en Duitsland is de maatschappij als regionale vlieger in Zweden actief. Ook heeft de AIS Groep een vliegschool.