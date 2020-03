Bitcoin toont veerkracht na barre week

De bitcoin kreeg de wind aan het begin van deze week weer flink in de rug met een plus van 4% tot een niveau $8864 nadat de cryptomunt in de afgelopen week de grootste terugtrekkende beweging kende sinds november vorig jaar.

Beleggers die de bitcoin halverwege februari nog tot ruim boven de $10.000 zagen stijgen, werden daarna geconfronteerd met een scherpe terugval van de cryptomunt tot ruim onder de $9000.

Technisch analisten houden er rekening mee dat er na de opleving de komende tijd nog meer in het vat zit voor de bitcoin. Zij wijzen er op dat net als halverwege december vorig jaar de cryptomunt weer veerkracht zal laten zien met een terugkeer tot boven de grens van $10.000