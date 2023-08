Industrie vreest uitstel nieuwe crisisregeling: ’Je wilt niet dat je mensen weglopen’

Nijmegen - De Nederlandse industrie met zijn anderhalf miljoen banen kan door het uitblijven van een crisisregeling onnodig in de problemen komen bij economische tegenwind, waarschuwen FME, de werkgeversorganisatie in de technologische industrie, en vakbond FNV. Door de val van het kabinet, dreigt de nieuwe regeling vertraging op te lopen, waardoor werknemers al op straat worden gezet als er tijdelijk minder werk is. „Zonder vangnet hadden we er niet zo bij gezeten en misschien moet ik weer aankloppen.”