Peter Riezebos schildert ’steeds verder’

Het liefst 512 pagina’s tellende kleurrijke kunstboek weegt een paar kilo. Het zou oorspronkelijk afgelopen woensdag in sterrenrestaurant De Librije (***) in Zwolle met een achtgangen champagnelunch voor 24 heren in smoking worden gelanceerd.

Oud-premier Jan Peter Balkenende tussen Lindy en Peter Riezebos. Hij ontvangt in De Librije in juni het eerste exemplaar van kunstboek Amicitia . Ⓒ TLG

Maar Jonnie en Thérèse Boer werden vriendelijk afgezegd, omdat door de coronabeperkingen alleen maar hotelgasten mogen lunchen en/of dineren. Jammer, maar het weerhield Riezebos niet toch thuis een bijzondere maaltijd te bereiden voor zichzelf en zijn vrouw Lindy met wagyuvlees en flessen Petrus en Masseto.

Zonnebloemen III door Peter Riezebos.

De uitgenodigde gasten kregen het fraaie boek thuis gestuurd. Zo ook Philippe Sereys de Rothschild in Frankrijk die hem hielp bij zijn vorige uitzonderlijke vorige project om elke jaargang Mouton Rothschild vast te leggen op doek en liefst 266 peperdure flessen wijn te proeven. Hier ontstond het boek Amicitia uit dat afgelopen juni met een fantastisch diner in De Librije werd gepresenteerd in aanwezigheid van bewonderaar en oud-premier Jan Peter Balkenende.

Interpretatie van zelfportret Vincent van Gogh.

Voor het nieuwe boek Plus Ultra liep Riezebos liefst 50.000 foto’s door die hij de afgelopen 10 jaar maakte van zijn trips door China (met name Shanghai), de Verenigde Staten en onder meer Nederland. Zo ontmoette hij vijf jaar geleden koning Willem-Alexander in Sjanghai, maar ook honderden anderen. Het kunstboek, een heus koffietafelboek, bevat behalve een selectie van de vele foto’s uiteraard ook veel schilderwerk. Riezebos blijkt een vlijtig kunstenaar te zijn die hard werkt maar ook weet dat je je scheppingen moet zien te verkopen. Commercie is voor hem geen vies woord.

Interpretatie van werk van Vincent van Gogh.

Zijn abstracte en kleurrijke werk is niet goedkoop. Een schilderij kost afhankelijk van de grootte tussen de 50.000 en 350.000 euro. Het maakt hem tot een van de duurste hedendaagse schilders. Hoewel de twee boeken vlak achter elkaar zijn uitgekomen, is er geen overlap. Opnieuw was Gijs Dragt de grafisch ontwerper. Peter Riezebos die uit respect voor de grote Nederlandse schilders eerder een eerbetoon bracht aan Rembrandt van Rijn en in het bijzonder De Nachtwacht, eerde ook Vincent van Gogh. Hij maakte negen hedendaagse versies van Van Gogh-schilderijen, zoals Zonnebloemen III. Het ziet er adembenemend uit!