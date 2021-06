AEX mist met goede maandstart nipt recordslot

De AEX eindigt 0,9% hoger bij 715,94 net onder de slotpiek uit mei op 718,4 punten. De index piekte intraday op het hoogste niveau ooit bij 722,07 punten.

De Midkap is nog beter op dreef en plust 1,2% op 1074 ,5punten.

De nieuwste inkoopmanagerscijfers voor de industrie in de eurozone geven beleggers een flinke steun in de rug. De indexstijging naar een record 63,1 punten geeft aan dat er na de coronacrisis een krachtig economisch herstel is ingezet.

In de late middaghandel werd het optimisme enigszins getemperd nadat uit de cijfers over de Amerikaanse bedrijvigheid in de industrie naar voren kwam dat de component werkgelegenheid tegenviel. Komende vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op het programma.

Inflatiezorgen blijven aanwezig, merken brokers. Britse huizenprijzen zijn in mei met bijna 11% gestegen op jaarbasis, de Bank of England zegt die prijzen scherp te volgen vanwege de inflatiedruk.

De rentevergoeding die beleggers krijgen voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie noteert 4 basispunten hoger

bij 1,625%.

Olie loopt op

Leden bij oliekartel OPEC zouden van plan zijn om de olieproductie in juli verder op te gaan schroeven. Brentolie is 1,3% duurder geworden en koerst boven $71 per vat, het hoogste niveau in twee jaar. Vooral dankzij de visie van het kartel dat de markt de nieuwe vaten olie vanuit Iran kan absorberen zonder fikse prijsdaling, aldus marktanalist Robbert Manders van broker IG. „Dat zet olie en Shell flink hoger.”

„De angst voor het dichtdraaien van de geldkraan door de centrale banken neemt toe, nu de economie op stoom raakt en de inflatiecijfers vaak hoger uitvallen dan verwacht”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Besi leidt

Ledverlichtingproducent Signify straalt in de AEX met een koerssprong van 3,1%. Shell (+2,6%) profiteert sterk van de olieprijs.

Bankconcern ING (+2,7%) doet ook goede zaken op de rentestijging.

Staalmaker ArcelorMittal dikt 2,4% aan, profiterend van de stijgende ijzerertsprijs. ArcelorMittal wil bovendien de Franse fabrieken van staaltycoon Sanjeev Gupta kopen, aldus de Financial Times.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stijgt na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank met 1,8%.

Chipfondsen nemen overwegend wat gas terug. ASMI wint 1%, terwijl ASML 0,7% vooruit gaat. BESI dendert door en ziet de koers 3,1% aantrekken.

Just Eat Takeaway vervolgt de weg omlaag met een koersdaling van 0,5%.

Roestvaststaalmaker Aperam leidt de middelgrote fondsen met 4,9% stijging. ABN Amro plust 2%. Tankopslagbedrijf Fugro wint met dank aan de flink hogere olieprijzen 3,1%.

Alfen (+2,6%) meldt te gaan samenwerken met een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen, met hulp van het Nationaal Groeifonds.

PostNL (-1,2%) en Pharming (-0,5%) boeken hier verlies.

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica (-0,5%) zou dichterbij komen nu het moederbedrijf van merken als Oakley, Varilux en Ray-Ban bezig is met het uitvoeren van de vereisten die Brussel aan de miljardendeal heeft gesteld.

Sanderink Investments wil uiterlijk 4 juni starten met de uitkoopprocedure om de laatste aandelen Oranjewoud in handen te krijgen. Oprichter Gerard Sanderink heeft momenteel zo'n 99% van de aandelen Oranjewoud in bezit en wil met de uitkoopprocedure de resterende aandelen in handen krijgen.

De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie NX Filtration kondigt aan in juni naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het wil met de beursgang €150 miljoen tot €165 miljoen ophalen.