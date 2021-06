AEX pakt vol optimisme dagrecord bij 722 punten

De AEX staat, na 0,6% verlies maandag, op de eerste dag van juni rond 14 uur 1,7% hoger bij 721,7 punten. De index slechtte vandaag het dagrecord van 719,29 punten van begin mei.

De Midkap staat 1,4% in de plus bij 1076,3 punten.

Europa houdt ook vaart. De Duitse DAX noteert inmiddels 1,5% winst, de Franse CAC-40 wint 0,8% en de Britse FTSE houdt 1,3% koerswinst vast.

In Azië zijn beurzen gemengd gesloten. De Nikkei is 0,2% gezakt. De prijs van ijzererts stijgt en zet alle mijnbouwbedrijven hoger, aldus marktanalist Robbert Manders van broker IG.

Beleggers reageren op de nieuwste inkoopmanagerscijfers voor de industrie in de eurozone, die hoger uitkomen dan werd verwacht, aldus Manders, over de indexstijging naar 63,1 punten, tegen 62,8 als inschatting vooraf.

China groeit

China meldt dat zijn industrie in mei minder hard is gegroeid dan in april. De inkoopmanagersindex uit Peking daalde van 51,1 tot 51,0 punten. Daarentegen trok de dienstensector voor China weer aan aan in mei: 55,2 punten tegen nog 54,9 in april.

In New York staan beurzen volgens de futures om 15.30 uur voor een licht hogere opening van rond 0,2%.

Inflatiezorgen blijven aanwezig, merken brokers. Britse huizenprijzen zijn in mei met bijna 11% gestegen op jaarbasis, de Bank of England zegt die prijzen scherp te volgen vanwege de inflatiedruk.

De rentevergoeding die beleggers krijgen voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie noteert 4 basispunten hoger

bij 1,625%.

Olie loopt op

Oliekartel OPEC vergadert. Brentolie is 1,3% duurder geworden en koerst boven $70 per vat. Vooral dankzij de visie van het kartel dat de markt de nieuwe vaten olie vanuit Iran kan absorberen zonder fikse prijsdaling, aldus marktanalist Robbert Manders van broker IG. „Dat zet olie en Shell flink hoger.”

De euro is een fractie duurder bij $1,2233. Het Britse pond staat op het hoogste punt in drie jaar. Goud wordt 0,4% hoger geprijsd bij $1913 per troy ounce (31,1 gram).

De OESO is optimistischer over de economie. Zij becijfert een groei van 5,8% dit jaar, na een krimp van 3,5% in 2020. In maart kwam OESO niet verder van 5,6% groei. In de eurozone sterkt de economie verder aan, van 3,9% toename in maart naar 4,3%.

„De angst voor het dichtdraaien van de geldkraan door de centrale banken neemt toe, nu de economie op stoomt raakt en de inflatiecijfers vaak hoger uitvallen dan verwacht”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Besi leidt

Bij de hoofdfondsen, zonder verliezers, voert chiptoeleverancier Besi de winstlijst aan met dik 3,7% koersstijging.

Ledverlichtingproducent Signify staat 3,4% in de plus. Techinvesteringsfonds Prosus (+1,2%) en olie- en gasconcern Shell (+2,5%) dat profiteert van de olieprijs volgen.

Financial ING (+2,3%) wint op de rentestijging.

Staalmaker ArcelorMittal 2,2% winst, profiterend van de stijgende ijzerertsprijs. ArcelorMittal wil bovendien de Franse fabrieken van staaltycoon Sanjeev Gupta kopen, aldus de Financial Times.

Philips stijgt 1,2%. Sylvia van Es wordt per 1 juli president van Philips Nederland en vervangt Hans de Jong die na een 35-jarige carrière bij Philips met pensioen gaat. Van Es werkt bij Philips als Senior Vice President Philips Legal.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stijgt na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank met 1,4%.

Roestvaststaalmaker Aperam leidt de middelgrote fondsen met 6,6% stijging. ABN Amro plust 2%. Tankopslagbedrijf Fugro wint 2,4%.

Alfen (+2,5%) en Fastned (+5,8%) melden te gaan samenwerken met een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen, met hulp van het Nationaal Groeifonds.

PostNL (-1,5%) en Pharming boeken hier als enige verlies.

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica (-0,5%) zou dichterbij komen nu het moederbedrijf van merken als Oakley, Varilux en Ray-Ban bezig is met het uitvoeren van de vereisten die Brussel aan de miljardendeal heeft gesteld.

Sanderink Investments wil uiterlijk 4 juni starten met de uitkoopprocedure om de laatste aandelen Oranjewoud in handen te krijgen. Oprichter Gerard Sanderink heeft momenteel zo'n 99% van de aandelen Oranjewoud in bezit en wil met de uitkoopprocedure de resterende aandelen in handen krijgen.

De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie NX Filtration kondigt aan in juni naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het wil met de beursgang €150 miljoen tot €165 miljoen ophalen.