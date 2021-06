Futures: AEX naar licht hogere opening

De AEX staat na 0,6% verlies op maandag op de eerste dag van juni voor een hogere opening.

Beleggers kijken naar de nieuwste inkoopmanagerscijfers als indicatie van economische groei.

In Azië noteren beurzen gemengd. De Hangseng staat 0,6% hoger, Shanghai en de Shenzhen-index noteren lager en de Nikkei daalt 1% in Tokio, maar de Kospi-index staat 0,4% hoger.

De Chinese industrie blijkt in mei minder hard gegroeid dan in april. De inkoopmanagersindex uit Peking daalde van 51,1 tot 51,0 punten. Daarentegen trok de dienstensector voor China weer aan aan in mei: 55,2 punten tegen nog 54,9 in april.

In Japan breidde de Jibun Bank Manufacturing index voor inkoopmanagerscijfers positief uit.

De OESO werd optimistischer over de economie. Zij becijfert een groei van 5,8% dit jaar, na een krimp van 3,5% in 2020. In maart kwam OESO niet verder van 5,6% groei. In de eurozone sterkt de economie verder aan, van 3,9% toename in maart naar 4,3%.