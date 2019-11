Takeaway bezorgt in België burgers McDonald's

In totaal zal Takeaway voor 11 Belgische restaurants van McDonald's kosteloos bestellingen bezorgen. Het is niet de eerste samenwerking tussen de twee partijen in Europa. Ook in Bulgarije, Duitsland en Polen verwerkt Takeaway onlinebestellingen voor de keten.

In Nederland is het niet mogelijk om via Takeaway eten van McDonald's te bestellen. Hier werkt de van oorsprong Amerikaanse keten met bezorgers van concurrent Uber Eats.