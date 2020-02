Corto Blommaert blij met Jip Golsteijnprijs

Corto met Jips weduwe Marion Golsteijn. Ⓒ FOTO RICHARD Mouw

Journalist Corto Blommaert is de winnaar van de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2020. Hij won in het Amsterdamse Paradiso de prijs voor zijn reportage Mozes on the Road over de Amerikaanse toer van de Eindhovense garagerockband Mozes and the Firstborn, waarvan hij zelf bassist was. De band, die in 2010 werd opgericht, stopte er eind vorig jaar mee.