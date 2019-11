Signify opent meer 3D-printlocaties

Zo heeft de Britse winkelketen Marks & Spencer aangekondigd dat het volgend jaar duizenden 3D-geprinte verlichtingsproducten in zijn winkels wil aanbieden. Andere afnemers zijn bijvoorbeeld Albert Heijn en Praxis. Signify heeft ook een dienst waarbij consumenten zelf online eigen lampenkappen kunnen ontwerpen, om vervolgens te laten printen.

Het is de bedoeling dat een nieuwe 3D-printlocatie in het Amerikaanse Massachusetts in januari al in bedrijf gaat. Extra faciliteiten in India en Indonesië volgen korte tijd later. Het bedrijf brengt geen financiële details naar buiten.

Signify meldt verder nu ook in staat te zijn om LiFi-technologie te leveren voor bussen, dankzij een proef met het Italiaanse bedrijf Ellamp. Eerder sloot Signify al een vergelijkbare deal met luchtvaarttoeleverancier Latécoère voor vliegtuigen over dit op lichtsignalen gebaseerde alternatief voor wifi.