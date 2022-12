Premium Het beste van De Telegraaf

Column: energieprijzen sijpelen in 2023 door naar alle poriën van economie

Door Edin Mujagić

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat de inflatie in Nederland, vergeleken met een jaar eerder, in november gedaald was van 16,8% in oktober naar 11,2%. Dat was de grootste daling ooit gemeten. Op maandbasis was er zelfs sprake van een daling van 4%.