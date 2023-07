Starters goed voor bijna helft woningaankopen

Inmiddels is 45% van de kopers een starter. Voorheen was dit circa 40% „We zien dat de financiële positie van koopstarters over het algemeen is verbeterd in 2023, ondanks de gestegen hypotheekrente”, zegt vakgroepvoorzitter NVM Wonen, Lana Gerssen. „De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ruimere leennormen, de sterke inkomensstijging en de gedaalde woningprijzen.”

Een starter betaalde op de piek van de koopwoningmarkt in 2022 gemiddeld €369.000 voor een woning. Op het laagste punt in het eerste kwartaal was dat €329.000.

Slechts een minderheid van de starters koopt een appartement (29%) of een woning kleiner dan 75 m² (18%). „Dit gaat in tegen het stereotype beeld dat een starterswoning een klein appartement zou zijn”, constateert Gerssen.

Wel neemt de gemiddelde oppervlakte af van door starters gekochte woningen. Voor appartementen is deze nu gemiddeld 73 m² en bij woonhuizen gemiddeld 114 m². Starters hebben in de afgelopen jaren kleinere woningen gekocht vanwege de sterk toegenomen prijzen.

Leeftijd

Oudere huurders maken minder vaak de overstap van de huur- naar koopsector. Daardoor neemt de gemiddelde leeftijd van koopstarters af. Van alleenstaande starters was de gemiddelde leeftijd in 2019 nog 36 jaar. In 2023 is dit 34 jaar. Bij stellen is de gemiddelde leeftijd van de jongste partner afgenomen van 34 jaar naar 31 jaar.

De NVM heeft berekend dat koopstarters wel vermogende ouders of een goed inkomen moeten hebben om een huis te bemachtigen. Alleenstaande starters met een modaal salaris (€38.000) kunnen met hun leencapaciteit van circa €159.000 slechts 3% van de momenteel beschikbare woningen financieren. Bij stellen met samen tweemaal modaal is dat 37%.

Vorige week meldde de NVM dat prijzen van bestaande huizen in het tweede kwartaal met bijna 3% zijn gestegen, na een maandenlange stijging. Dat is geen goed nieuws voor starters, tekent Gerssen aan. „Wanneer de recente prijsstijgingen doorzetten en het woningaanbod krap blijft, gaat dit naar verwachting niet verbeteren. Alle focus op een ruimer woningaanbod blijft noodzakelijk om starters te helpen.”