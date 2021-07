Eerste staking kinderopvang in twintig jaar laat ouders koud

Volgens FNV leggen minimaal 2500 medewerkers in de kinderopvang donderdag het werk neer. Ⓒ ANP

Amsterdam - Medewerkers uit de kinderopvang voeren donderdag actie vanwege de in hun ogen te hoge werkdruk. Volgens vakbond FNV leggen zeker 2500 medewerkers het werk neer en zullen sommige vestigingen zelfs dicht moeten. Toch reageren ouders opvallend rustig. „Iedereen is door alle lockdowns behoorlijk bedreven geraakt in het improviseren.”