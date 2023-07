Premium Het beste van De Telegraaf

Werknemer stapt sneller naar rechter bij conflict met baas

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Werknemers voelen zich sterker vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een baas die je overuren niet uitbetaalt of het vakantiegeld een jaartje overslaat; voor 59% van de Nederlanders is dat genoeg reden om naar de rechter te stappen, zo blijkt uit onderzoek van rechtsbijstandverzekeraar ARAG. Het aantal werknemers dat juridische stappen overweegt bij problemen met de baas, is afgelopen jaar toegenomen.