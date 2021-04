Minister Wopke Hoekstra van Financiën (l) in gesprek met een medewerker van KLM (r) tijdens een werkbezoek aan Schiphol eind 2020. Ⓒ Foto ANP Air France-KLM 5.552 6.36 %

Minister Hoekstra speelt door ambivalent te zijn over het aandelenbelang in Air France KLM met 100.000 banen in de luchtvaartsector.