'Fusie T-Mobile US en Sprint weer dichterbij'

Washington - De op handen zijnde fusie tussen de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint is naar verluidt weer een stap dichterbij. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie lijkt akkoord te willen geven voor de deal als de bedrijven meerdere bezittingen van de hand doen. Dat schrijft de New York Times op basis van bronnen.