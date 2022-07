Michel van Ierland: ’Sneller, groener en op waterstof vliegen’

Premium Columns

Cijfertrucs Schiphol om de journalist het bos in te sturen

Wie in crisiscommunicatie zand in de journalistieke motor wil gooien, doet er goed aan te rommelen met cijfers. Gooi wat eenheden door elkaar, verdraai de beginpunten van een grafiek en vergeet wat context. Wie weet is de journalist dan de kluts kwijt.