’Tweede RAI’ aan het IJ in Noord torent boven Amsterdam uit

Woensdag tekende de Duitse keten Maritim Hotels een overeenkomst om het congreshotel met liefst 579 kamers de komende vijftig jaar te gaan uitbaten. Onderin het gebouw krijgt een enorme congreszaal voor 2200 personen vorm, met pal ernaast een nauwelijks kleinere balzaal. Voor eregasten en rijken is er een presidentiële suite van 340 vierkante meter.

Links de woontoren Yvie, midden het 110-meter hoge congreshotel in aanbouw. Ⓒ Jean-Pierre Jans

De naaste buurman is het Amsterdamse Filmmuseum, slechts een grasveld verwijderd van de hotellobby. „Dit is een jonge trendy buurt die nu echt booming is. Je hebt hier de hele sfeer van Amsterdam in één wijk”, zegt pr-directeur Harriet Eversmeyer van de Duitse keten bij een rondleiding op de bouwplaats. Het nieuwe hotel zal volgens haar flink gaan bijdragen aan de feestvreugde. „Het gaat hier veel mensen brengen, soms zullen er misschien wel 4000 zijn.” Dat is het totale aantal dat het congreshotel tegelijk kwijt kan in zijn zalen.

De congreszaal biedt plaatst aan 2200 personen. Erachter ligt de toegang tot de balzaal.D Ⓒ De Telegraaf

Dat de congresgasten met de pont naar de binnenstad moeten - de metrohalte is ruim een kwartier lopen - vinden de ontwikkelaars geen probleem. „Dat is juist extra toegevoegde waarde”, meent de Italiaanse bouwtycoon Claudio de Eccher van de bouwer Rizzani di Eccher.

Het is de eerste grote Nederlandse opdracht voor dit Italiaanse familieconcern, dat in 25 landen actief is. Op het hoogtepunt van de bouw liepen er wel 500 werklieden rond. „In totaal zijn hier wel dertig nationaliteiten aan de slag”, vertelt De Eccher. Veel werknemers reizen mee naar projecten in andere landen, zegt hij.

Blik op de Yvie-toren vanuit het congreshotel Ⓒ Jean-Pierre Jans

De Eccher toont zich blij met de nieuwe markt. „Hollanders lijken wel op Noord-Italianen, ze zijn gastvrij en recht voor hun raap.” Snel moest de Italiaan weer weg wegens nieuwe opdrachten in Nederland. Zo bouwt zijn familiebedrijf in Rotterdam mee aan de 155-meter hoge woontoren Post Rotterdam. Ook in Noordwijk en Utrecht zijn opdrachten binnengehaald.

Impressie het Maritim-congreshotel (rechtsvoor) en de Yvie-woontoren (er halfachter) bij de voltooiing. Links het voormalige Shell-kantoor, nu A’Dam Toren geheten. Ⓒ Union

Financier en eigenaar van het hotel is de Duitse investeerder Union Investment, dat tegelijk ernaast de 100-meter hoge woontoren Yvie laat neerzetten. Hier komen 120 appartementen voor tijdelijk verblijf, plus 179 exclusieve appartementen. De kleinere 2-kamerappartementen van circa 50 vierkante meter gaan voor zo’n €1500 per maand verhuurd worden, vertelt Monika Gerdes van Union.

Het Maritim-congreshotel wordt in Amsterdam het grootste congrescentrum na de RAI. Zegsvrouwe Eversmeyer zegt dat ze nu al veel benaderd wordt door bedrijven en organisaties die hier willen samenkomen. „Amsterdam staat wereldwijd op de veertiende plaats bij de meest aantrekkelijke congreslocaties. Mensen spreken hier graag af.”

Vanuit de skybar van het nieuwe hotel kijk je neer op het dak van de voormalige Shell-toren met zijn bekende schommels, jarenlang met 80 meter het hoogste gebouw van Amsterdam. Sinds 1995 is de titelhouder de Rembrandttoren (135 m.) in Amsterdam-Oost.