Jan Modaal kan meeste huizen niet betalen

De Hypotheker heeft in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale woningaanbod huizenzoekers met een modaal inkomen van 36.000 euro bruto in aanmerking kunnen komen. Dat valt tegen: slechts 6 procent van de huizen zou betaalbaar zijn. Met dit salaris kun je als single een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro.

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 60.000 euro samen. Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo’n 285.000 euro. In veel provincies en gemeenten komen zij in aanmerking voor meer dan de helft van de te koop staande woningen.

Doorstroming op gang brengen

Door de sterk stijgende huizenprijzen en het schaarse woningaanbod zijn er steeds minder betaalbare woningen beschikbaar voor de grote groep middeninkomens in Nederland. Algemeen directeur Michel van den Akker van De Hypotheker vindt de ontwikkeling zorgwekkend, omdat de doorstroming op de huizenmarkt stagneert. Het is volgens hem daarom cruciaal dat er extra betaalbare woningen bijgebouwd worden. Ook zou het helpen als de doorstroming onder senioren meer wordt gestimuleerd.