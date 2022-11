Premium Het beste van De Telegraaf

Benzineprijs speelt sleutelrol bij tussentijdse verkiezingen VS

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Als de meerderheid bij het Congres verschuift naar de Republikeinen krijgt president Biden het moeilijker om plannen door te voeren. Ⓒ ANP/HH

WASHINGTON - Amerikanen maken zich druk over van alles voor de verkiezingen van dinsdag. Van abortus tot immigratie en van de bescherming van de democratie tot criminaliteit. Maar er is een onderwerp dat met stip op de eerste plek staat in elke peiling: de economie.