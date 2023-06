Personeel Starbucks in opstand om verbod Pride-decoratie koffiezaken VS

Ongeveer 3500 barista's van meer dan 150 Starbucks-winkels doen mee aan de staking, aldus de bond. Vrijdag zou de eerste actie in Seattle moeten beginnen en dan wordt volgende week ook het werk neergelegd. De bond stelt dat Starbucks-winkels in minstens 22 Amerikaanse staten hun personeel verbieden om versieringen aan te brengen vanwege Pride-maand. In andere vestigingen van Starbucks wordt volgens de bond nog gestemd over acties.

Franchiese

Starbucks stelt dat er geen wijzigingen zijn in het beleid rond winkelversieringen en dat er geen bedrijfsverbod op Pride-versieringen is. Het bedrijf zegt dat lokale winkelmanagers daar zelf over mogen beslissen. Ook zegt Starbucks de LHBTIQ+ gemeenschap altijd onvoorwaardelijk te hebben gesteund. In totaal heeft Starbucks ongeveer 16.000 locaties in de VS, deels in eigen handen en deels in handen van franchisenemers.