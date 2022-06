Premium Het beste van De Telegraaf

Opmerkelijk verhaal gaat rond op Tulpenbal: Rijkszwaard gesloopt bij inhuldiging koning

Pieter Klein Beernink

Prins Nicolae van Roemenië met Matthieu en Ernie Borsboom. Ⓒ Marleen Serné

Jonge edellieden uit heel Europa kwamen bij elkaar in Amsterdam, om het leven te vieren. Met prins Nicolae, kleinzoon van de laatste Roemeense koning Michael (1921-2017) als hoofdgast, walste zo’n tweehonderd man in rokkostuums en baljurken door de Koepelkerk. Rond de dansvloer ging een opzienbarend verhaal rond, over de inhuldigingsdag van koning Willem-Alexander.