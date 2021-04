Column: eindelijk tempo met ’schoon staal’

Elke ton staal levert 1,9 ton CO 2 -uitstoot op. Ⓒ ANP/HH

We zitten midden in een ware hybride-hype. Overal waar je komt, gaat of staat zie je hybride fenomenen. Van de hybride docent, het hybride werken en evenementen tot en met de hybride aandrijfsystemen, woningtaxaties, QD-OLED-televisies, operatiekamers, golfclubs en als klap op de vuurpijl… hybride vlees. Dan kan hybride staal niet achterblijven.