’Onzeker of er voldoende gas blijft na sluiting Groningenveld’

Het adviesorgaan, in 1902 ingesteld als externe staatscommissie, heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gevraagd „zo snel mogelijk scenario’s met gastekorten in beeld te brengen”, stelt voorzitter Staf Depla desgevraagd. „Op veel onderdelen zijn de risico’s nog niet volledig afgedekt.”

Daarbij stelt de Mijnraad voor een inventarisatie van alle noodmaatregelen op te stellen. „En die ook te nemen, te testen en het noodplan te oefenen”, aldus de Mijnraad.

Het kabinet meldde vrijdag volledig met de gaswinning te stoppen, vroeger dan was gepland. Na de schade van de gaswinning in Groningen liet staatssecretaris Vijlbrief de gaswinning afbouwen ondanks de oorlog in Oekraïne en de stop op alle import uit Rusland van aardgas voor komend stookseizoen, vanaf 1 oktober.

’Zekerheid nodig’

Volgens Vijlbrief is stoppen met gas in het belang voor Groningers. „Dat is ook ons uitgangspunt: ook wij willen het gasveld vanwege de situatie van bewoners sluiten. Maar er moet de zekerheid zijn, ook getest, dat er voldoende gas kan blijven”, zegt Depla.

Staf Depla, voormalig Tweede-Kamerlid (PvdA) en voorzitter Mijnraad: ’Onvoldoende duidelijk wat definitieve sluiting van het Groningenveld betekent voor de leveringszekerheid van gas’. Ⓒ ANP/HH

In het advies dat de onafhankelijke adviseur naar Vijlbrief stuurt, staat ’dat nog onvoldoende duidelijk is wat definitieve sluiting van het veld betekent voor de leveringszekerheid van gas bij noodsituaties (koude winters) in de komende jaren.’

Gasunie en Gasunie Transport Services adviseerden de bewindsman eveneens het grote gasveld nog niet volledig af te sluiten. Bij een extreme winter of andere crisis, zou het Groningse gas nodig kunnen zijn.

Putten volgestort

Die staatsbedrijven zouden het liefst, vanwege alle ongewisheid ook over de hoeveelheid import van vloeibaar gemaakt gas (lng) uit bijvoorbeeld Qatar en de Verenigde Staten, de Groningse gaswinning op een waakvlam houden.

„Het is niet getest of in zo’n noodsituatie Nederland erin slaagt in enkele dagen met geïmporteerde lng alle fabrieken in Nederland optimaal te bevoorraden”, aldus Depla. „Dat hebben we nog niet gezien. Zoiets zou je eerst moeten testen voordat je helemaal stopt met gaswinning.”

Een aantal putten voor gaswinning in het gebied is al volgestort met beton en daarmee vrijwel onbruikbaar in noodgevallen. De overige putten zouden niet permanent afgesloten moeten worden, adviseert Gasunie Transport Services de bewindsman.

Groningers houden onzekerheid. Voor het komende gasjaar 2023-2024 ’is er nauwelijks verschil in aardbevingsrisico’, schrijven de ingenieurs van de Mijnraad.

’Beheersbaar maken’

Die onderzocht ook hoe het Groningenveld een rol kan spelen bij meerdere extreme piekvragen naar gas in een lange barre winter. Het kabinet meldde eerder bijvoorbeeld het gas richting de industrie te kunnen afschakelen: die bedrijven moeten dan het verbruik tijdelijk terugbrengen of de opslagen extra vullen richting de winter.

’Aan de alternatieven voor het Groningenveld kleven onzekerheden’, stelt de Mijnraad daarover. Die doet een beroep op de overheid om ’alle risico’s nog inzichtelijk’ te maken en het risico beheersbaar te maken.