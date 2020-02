Zzp’ers in de hoek gedrukt: dit gaat er veranderen

Het lijkt steeds onaantrekkelijker te worden gemaakt om aan de slag te gaan als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Martin Visser laat in ‘Kwestie van Centen’ aan presentator Herman Stam weten dat we niet moeten doorslaan in beschermende constructies en extra regels voor eenpitters. Hij wijst erop dat niet alle zzp’ers over een kam moeten worden geschoren, zoals in zijn ogen de commissie-Borstlap doet. Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf op iTunes, Spotify, hier, of hieronder.