Fors hogere resultaten en vuistdikke orderportefeuille baggeraar Boskalis

De omzet van Boskalis kwam in 2022 uit op €3,58 miljard tegenover €2,96 miljard het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat zonder rente, belastingen en afschrijvingen (ebitda) nam 30,7% toe tot €604 miljoen. Onder de streep bleef er afgelopen jaar een nettowinst over van €241 miljoen. Dat is een stijging van 60% ten opzichte van de €151 miljoen in 2021.

„Afgelopen jaar was in vele opzichten een bijzonder jaar”, zegt ceo Peter Berdowski. „Bij aanvang gingen we het jaar optimistisch van start met een nieuw ambitieus Corporate Business Plan. Dat optimisme werd in de kiem gesmoord toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel. Halsoverkop moesten wij onze werkzaamheden in Rusland staken en onze mensen in veiligheid brengen. Ontwikkelingen die zich ook bij onze klanten en projecten hebben doen voelen. Des te bevredigender is het dat we ondanks alle turbulentie kunnen terugkijken op een sterk jaar, zowel operationeel als financieel.”

Groot vertrouwen

De topman gaat met groot vertrouwen dit jaar tegemoet. De orderporteuille is met €6,1 miljard aan uitstaande werken ’historisch dik’. Een jaar geleden was de orderportefeuille bij de baggeraar uit Papendrect €5,41 miljard.