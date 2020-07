Ⓒ Yolanda Visser

Midden in de coronacrisis is Catawiki-oprichter René Schoenmakers twee nieuwe bedrijven gestart: Vipio, een platform voor bijzondere overnachtingen en verzamelaarssite LastDodo. Een crisis schrikt hem allerminst af. De lancering van veilingsite Catawiki viel in 2008 samen met het faillissement van Lehman Brothers. „Het houdt je scherp en doet een beroep op je creativiteit.”