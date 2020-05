Culinaire vrienden helpen elkaar

Zo werken de energieke Kelvin Lin van restaurant Nayolie in Voorschoten en sterrenchef Jozua Jaring van restaurant Ratatouille (*) in Haarlem sinds afgelopen weekeinde samen. „We gaan elkaars maaltijden promoten.

Samenwerking is nodig. Het maakt ons sterker. Ook wisselen we ervaringen uit zodat we beiden van elkaar leren, zoals beter gastheerschap, wijnkennis en natuurlijk het klaar maken van gerechten”, vertelt Kelvin. Beiden hebben een viergangen menu (49,50 euro) op de kaart staan die gasten kunnen afhalen danwel laten bezorgen.

De topkoks Dennis Huwaë (l.) en Adrian Zarzo Habraken.

Het is de bedoeling de maaltijd thuis af te maken. Een instructievideo alsmede een stappenplan op papier maken het mogelijk zelf thuis een sterrendiner op tafel te toveren.

Een kind kan de was doen. Een oven/magnetron is daarbij noodzakelijk en soms wat pannetjes om delen van gerechten, zoals jus of sausen te verwarmen. Zo presenteerde Kelvin overheerlijke Maguro tonijn, Hokkaido coquilles, langoustine-gamba ravioli en Hanwoo beef, terwijl Jozua met gemarineerde ganzenlever, bouillabaisse, supermalse confit de canard en de ’perfect kiss’ van aardbeien à la Romanoff kwam.

Maar er zijn meer samenwerkingsverbanden. Sterrenchef Adrian Zarzo Habraken van onder meer Zarzo (*), Valenzia by Zarzo en Sun by Zarzo uit Eindhoven werkt samen met de Amsterdamse topkok Dennis Huwaë van onder meer de restaurants Daalder en Edel. Beiden stellen driegangen samen en presenteren dit als een zesgangendiner (49 euro).

„We kennen elkaar van toenmalig sterrenrestaurant ’t Brouwerkolkje (**) in Overveen van sterrenchef Moshik Roth. Daar is de wederzijdse waardering ontstaan en groeide een vriendschap. We werken nu samen om te laten zien dat we er als restaurant nog zijn en ook om bezig te blijven”, aldus het tweetal.

Ook zij beproeven het recept van afhalen of bezorgen. „Het loopt heel goed. We zitten tegen 800 diners aan, waarbij opvalt dat Eindhoven iets beter loopt dan Amsterdam. Het zou kunnen dat de concurrentie in de hoofdstad groter is. Via een video leggen we uit hoe je het eten thuis het beste op je bord krijgt. Ook leveren we er spotify bij met onze favoriete muziek. Het leuke is dat ik van de Alliance Gastronomique ben en Dennis is aangesloten bij Les Patrons Cuisiniers”, legt Adrian uit. „We inspireren elkaar”, vult Dennis aan.