Seminar: Visie en tips 2020

Wilt u weten of de zon volgend jaar blijft schijnen en welke aandelen gaan stralen, volg dan op woensdag 18 december het gratis DFT-seminar georganiseerd door BNP Paribas Markets.

Met het nieuwe beleggingsjaar 2020 voor de boeg is het de grote vraag of de handelsoorlog tussen Amerika en China de gemoederen zal blijven bezighouden óf zien beleggers het zonnig in en blijven zij belegd in aandelen nu centrale banken de rente toch laag blijven houden?

De fundamentele beleggingsexperts Jim Tehupuring en Koen Bender samen met technisch analist Nico Bakker zullen hun licht laten schijnen op het verloop de aandelenmarkten in het komende jaar. Ook geven zij concreet aan welke aandelen volgens hen in 2020 kunnen gaan schitteren op de beurs.

Op woensdag 18 december 2019 om 20:00 uur zien wij u graag op het webinar ‘Visie en Tips 2020’ dat zal worden gepresenteerd door Janneke Willemse. U kunt rechtstreeks vragen stellen aan de experts.