Actievere klant helpt moeder SNS aan stabiele winst

De Volksbank merkte dat meer klanten zich met financiële producten indekten tegen de stijgende marktrente. Daar werd door het concern meer geld mee verdiend. Daarnaast stegen de inkomsten uit provisies en beheervergoedingen met een vijfde. De Volksbank zag de totale baten met 11 procent stijgen tot 463 miljoen euro.

Topman Martijn Gribnau legt in een toelichting op de cijfers uit dat hij vooral blij is dat het de Volksbank lukt om qua inkomsten minder renteafhankelijk te worden. De rentebaten vielen 5 procent lager uit. Om minder afhankelijk te worden van de rente-inkomsten wordt breed ingezet op andere inkomstenbronnen, onder meer door klanten die maar een product bij de bank hebben te verleiden meer diensten af te nemen.

Hoge inflatie

Oplopende rentes, mits dat niet te snel gebeurt, kunnen het resultaat van de bank de komende tijd positief beïnvloeden. Gribnau wijst erop dat een te snelle rentestijging voor problemen bij klanten zou kunnen zorgen, zeker omdat de huidige marktomstandigheden volgens hem op zijn zachtst gezegd „bijzonder” zijn. Gribnau doelt onder andere op de geopolitieke spanningen, de hoge inflatie en de problemen in de leveringsketen die het sentiment goeddeels bepalen. Daarnaast is de coronacrisis nog altijd niet op zijn einde.

Ondanks de genoemde problemen merkt de Volksbank nog geen hogere instroom bij de divisie Financiële Zorg voor probleemklanten. „Sterker nog. Daar is sprake van uitstroom”, aldus de Volksbank-topman. Hij zegt daar gelijk bij dat dit niet betekent dat er geen problemen zijn of kunnen gaan ontstaan. Daarom is de bank voorzichtig. „De recessie klopt op de deur”, waarschuwt hij. „We zien het nog niet, maar we houden er rekening mee dat er wat staat te gebeuren in de markt.”