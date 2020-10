KLM mag jongere stewardessen in dienst houden

Volgens de VNC zou KLM het ’last-in-first-out’ principe moeten toepassen, maar KLM wil graag afspiegelen, waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdscategorieën. Het hof gaat daar niet in mee. Er was in de cao namelijk geen verplichting opgenomen om een zogeheten ontslagcommissie in te stellen. Nu dit ontbreekt, geldt de wettelijke regel van afspiegelen. In juni verloor de VNC al een kort geding over dezelfde zaak.

„Het is een logische uitspraak en conform mijn verwachting. De VNC heeft niet het niet op tijd geregeld”, zegt arbeidsrechtdeskundige Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand.

VNC reageert teleurgesteld en beraadt zich op eventuele vervolgstappen. „Wij beseffen dat het onderwerp gedwongen ontslag een zeer treurige aangelegenheid is, ongeacht welke ontslagmethodiek je toepast”, laat de VNC weten aan de leden.

KLM kondigde in de zomer aan dat er 5000 banen verdwijnen als gevolg van de coronapandemies, waarvan ongeveer 1000 middels gedwongen ontslag. Aan het eind van het jaar zal KLM waarschijnlijk zo’n 4000 tot 5000 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. De maatschappij wil daarbij het liefst een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen. VNC stelde echter dat in de cao het zogeheten last-in-first-out-principe was afgesproken.

Maandag opende KLM opnieuw de vrijwillige vertrekregeling, omdat er nog eens 1500 banen sneuvelen in verband met verslechterde vooruitzichten. De verwachting is dat de uitspraak van het Hfo zorgt voor grotere interesse in de regeling vanuit het cabinecorps, omdat dat tamelijk vergrijsd is. Bij KLM is sprake van lange dienstverbanden. De vergoeding via de VVR is voor medewerkers met een dienstverband van langer dan tien jaar gunstiger dan via de wettelijke ontslagvergoeding. Het cabinepersoneel vormt de grootste groep binnen de 30.000 werknemers van KLM.