Cijferseizoen voor beleggers is bijna voorbij

De meeste bekende bedrijven hebben al een kijkje in de boeken gegeven over de afgelopen periode. Maar de agenda is op dit vlak nog niet helemaal leeg. Aan het Damrak kunnen beleggers de resultaten van baggeraar Boskalis, betalingsbedrijf Adyen en bouwer Heijmans verwerken. In de Verenigde Staten is het nog de beurt aan onder meer supermarktreus Walmart en de in New York genoteerde Chinese webwinkelgigant Alibaba.

Dat laatste bedrijf weet sowieso de aandacht op zich gericht. President Donald Trump overweegt Alibaba in de VS te verbieden, heeft hij dit weekend gezegd. Het dreigement van Trump volgde nadat vrijdag het Chinese moederbedrijf van de populaire filmpjesapp TikTok al is bevolen binnen negentig dagen de Amerikaanse activiteiten te verkopen. Anders zou ook voor TikTok een ban in het verschiet liggen.

VS en China

Eigenlijk zouden de VS en China zaterdag weer handelsgesprekken voeren. Maar dat werd op het laatste moment uitgesteld. De onderlinge spanningen nemen de laatste tijd weer toe. President Donald Trump beschuldigde China er al geregeld van informatie achter te houden over het coronavirus. De grootmachten liggen ook in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijk gespioneer door de techbedrijven waaronder ook Huawei.

Wat betreft de techsector zullen de ogen van beleggers eveneens gericht blijven op Apple. De iPhonemaker schurkt aan tegen een beurswaarde van 2 biljoen dollar. Dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Na de forse economische krimpcijfers die afgelopen week naar buiten kwamen, krijgen beleggers in de nieuwe beursweek daarnaast weer veel gegevens die inzicht verschaffen in de impact van de coronacrisis. Zo staan er macro-economische updates op het programma over de Europese bouwproductie en de Amerikaanse woningmarkt. In Nederland publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers over onder meer het consumentenvertrouwen en de huizenprijzen.